’I love Lego’, scovato anche l’Uomo Pannocchia

Dopo una lunga ricerca, è stato finalmente ritrovato l’Uomo Pannocchia, l’ultimo personaggio all’interno della Città Medievale, uno dei due diorami presenti in ‘I Love Lego’, il laboratorio di esperienze che ha inaugurato lo scorso 8 dicembre in Fondazione Carispezia. A scoprire l’Uomo Pannocchia è stata la classe 3a C della scuola elementare ‘Enzo Venturini’ della Spezia, che ha completato così il percorso alla ricerca dei diversi personaggi nascosti tra i diorami. Un piccolo trionfo per tutti i partecipanti, che hanno vissuto un’esperienza divertente e coinvolgente.

Il successo della mostra continua a crescere: quasi 18mila visitatori hanno varcato le porte degli spazi al pianoterra di Fondazione Carispezia, attratti dall’affascinante mondo creato con oltre 150mila mattoncini Lego. I due diorami – la Metropoli e la Città Medievale – hanno incantato il pubblico, mentre le opere di Stefano Bolcato hanno arricchito il percorso con un tocco di contemporaneità. Inoltre, i bambini hanno dato libero sfogo alla creatività, costruendo le loro opere che sono attualmente in esposizione, attirando l’ammirazione e la curiosità di tutti i visitatori.

‘I Love Lego’ rimarrà visibile ancora oggi negli spazi espositivi al pianoterra di Fondazione Carispezia. L’ingresso è gratuito con orario 10-13 e 15-19.