’I libri, la città, il mondo’. Conversazioni d’autore con la scrittrice Hornby

Una delle più celebri scrittrici italiane, Simonetta Agnello Hornby, per proseguire la rassegna ‘I libri, la città, il mondo. Conversazioni d’Autore in Fondazione Carispezia", a cura di Benedetta Marietti, che vede ospiti i grandi nomi italiani della narrativa e della saggistica. Oggi alle 18, negli spazi della Fondazione in via Chiodo 36, l’autrice presenterà il suo ultimo libro dal titolo ‘Era un bravo ragazzo’, edito da Mondadori, in dialogo col giornalista Andrea Plebe. Nata a Palermo, cittadina italiana e britannica, Simonetta Agnello Hornby vive dal 1972 a Londra, dove ha svolto la professione di avvocato dei minori ed e` stata presidente dello Special Educational Needs and Disability Tribunal. Nel 2018 il presidente della Repubblica le ha conferito l’onorificenza dell’Ordine della Stella d’Italia nel grado di Grande Ufficiale. Ha pubblicato il suo romanzo d’esordio, il bellissimo ‘La Mennulara’, a 57 anni. I suoi libri successivi, come ‘Boccamurata’ e ‘Caffè amaro’, sono diventati best seller internazionali tradotti in venticinque lingue. Con il suo libro, ‘Nessuno può volare’, si è invece affacciata sulla scena letteraria per affrontare il tema della disabilità, di cui soffre anche suo figlio, utilizzando l’insolita lente della cultura, dell’arte, della storia e della loro immortale bellezza. ‘Era un bravo ragazzo’ racconta la storia di due giovani reclutati nelle file della mafia quasi in modo inconsapevole: un racconto sul potere feroce delle famiglie, ma anche sul desiderio struggente di tornare alla terra in cui sono radicate identità e speranza. Il quarto e ultimo incontro del 2023 della rassegna si terrà, infine, mercoledì 22 novembre alle 18, nelle sale al piano terra della Fondazione, con il maestro del thriller italiano Donato Carrisi, che presenterà il suo più recente romanzo dal titolo ‘L’educazione delle farfalle’ (edito da Longanesi) davanti a un pubblico di lettori e appassionati. In tutti gli incontri sarà presente un bookshop curato dalle librerie cittadine Contrappunto, Liberi Tutti, Mondadori e Ricci. L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti.

Marco Magi