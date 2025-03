I grandi concerti agli Impavidi. L’Orchestra della Toscana inaugura il ricco programma

Dal Romanticismo tedesco al Novecento, passando per il Concerto per pianoforte di Robert Schumann. Questo il programma che martedì sera, alle 20.45, sarà eseguito dall’Orchestra della Toscana, diretta dal giovanissimo Diego Ceretta, e accompagnata dal celebre pianista Federico Colli, al teatro degli Impavidi di Sarzana. Un appuntamento imperdibile per gli appassionati di musica classica e di elevato spessore che rientra nell’ambito di Concerti a Teatro, la rassegna promossa e organizzata da Fondazione Carispezia, con la direzione artistica di Miren Etxanix.

Basti pensare che lo stesso Shumann aveva descritto il suo Concerto per pianoforte come "un qualcosa a metà tra sinfonia, concerto e grande sonata" cercando di unire il pianoforte e l’orchestra in un linguaggio nuovo, dove il solista fosse integrato con gli altri strumenti, rifiutando il virtuosismo tradizionale. Inizialmente concepito come una Fantasia in un solo movimento, fu poi arricchito con altri due movimenti, su consiglio della moglie Clara, virtuosa del pianoforte e prima interprete dell’opera.

Il concerto si sviluppa tra slanci passionali e momenti introspettivi, in un alternarsi di emozioni che Schumann personificava nei suoi alter ego musicali, Florestano ed Eusebio. Nella seconda parte del programma, anche due opere a rappresentanza del Nocevecento. L’Orchestra della Toscana, composta da ben quaranta musicisti, eseguirà infatti la Sinfonia Classica di Sergej Prokof’ev, e la Kammersymphonie n. 2 di Arnold Schönberg, pioniere della dodecafonia.

A dirigere l’orchestra sarà Diego Ceretta, classe 1996, riconosciuto come uno dei direttori italiani più promettenti. Dopo il debutto nel 2016, ha diretto alcune delle più importanti orchestre italiane e internazionali e, dal 2023, è direttore principale dell’Orchestra della Toscana, con la quale ha costruito un sodalizio artistico di grande successo. Sul palco insieme il pianista Federico Colli, apprezzato per la sua sensibilità interpretativa e il tocco raffinato.

La stagione dei Concerti a Teatro proseguirà fino ad aprile con appuntamenti al Teatro Civico della Spezia e al Teatro degli Impavidi di Sarzana. I biglietti per i singoli concerti sono in vendita in entrambi i teatri e online sulla piattaforma Vivaticket.

Elena Sacchelli