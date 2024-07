I futuri architetti ’studiano’ i segreti del centenario Canale Lunense

Un gruppo di laureandi del corso magistrale in "Progettazione delle Aree Verdi e del Paesaggio" delle Università di Genova e di Milano ha recentemente partecipato a un workshop in Val di Magra che ha incentrato uno dei suoi appuntamenti salienti sul tema della bonifica e irrigazione del consorzio del Canale Lunense . Questo studio ha permesso agli studenti di coniugare la propria formazione accademica con un’esperienza pratica sul campo, calandosi in una realtà paesaggistica di notevole pregio come il corso d’acqua artificiale realizzato oltre cento anni fa per servire l’irrigazione in Val di Magra.