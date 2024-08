I Coma_Cose all’Outlet Village. L’indie italiano che piace a tutti tra grandi hit e nuovi successi

"E comunque andrà, l’addio non è una possibilità". Una frase scolpita nel cuore di tanti dopo la loro partecipazione a Sanremo 2023, che esorcizzava una crisi di coppia e che calzava sia a due innamorati immaginari che a loro due, California e Fausto Lama – al secolo Fausto Zanardelli e Francesca Mesiano –, legati dalla musica e dalla vita. Sono questi i nomi degli addendi dei Coma_Cose, formazione nata nel 2016 a Milano e diventata fra le più amate dell’indie italiano, che interpretano strizzando l’occhio tanto al pop quanto al rock e alle sue ballad. Si erano fatti conoscere al grande pubblico con ’Fiamme negli occhi’, con cui hanno incantato l’Ariston e questa sera alle 21 approderanno di fronte a un’altra platea: quella del Brugnato 5Terre Outlet Village, protagonisti della quarta serata della decima edizione delle Summer Nights.

Al debutto nella rassegna della Val di Vara che ha portato nello spezzino i big della canzone tricolore e non solo, interpreteranno i successi più amati e presenteranno l’ultimo singolo ’Malavita’, tormentone in alta rotazione nelle radio nazionali. Ma non soltanto: come da format di questo festival capace di attirare pubblico dallo Spezzino e dalle regioni limitrofe, si racconteranno al microfono di Vittoria Marletta. La dj della scuderia di Radio Number One, media partner dell’evento, li intervisterà riguardo i momenti salienti della loro vita e della loro carriera, un percorso fra affinità artistiche, amore, allontanamenti e riavvicinamenti che si snoderà fra brani e parole e che sarà trasmesso dall’emittente domenica 11 agosto alle 20. Le Summer Nights continueranno il 14 agosto con il Summer Party con dj set e il 17 agosto con i Tiromancino. Anche in questa occasione, dalle 18 alle 24, orario di chiusura prolungato osservato in questa occasione, sarà possibile usufruire degli Extra Sales, la promozione che permetterà a tutti i possessori di Vip Card di fare shopping con un’ulteriore riduzione del 30% sull’ultimo prezzo su una selezione di articoli all’interno dei negozi aderenti all’iniziativa. La rassegna, fra musica e affari, è ad ingresso gratuito.

C.T.