I carabinieri stroncano un canale della droga tra Pisa e Spezia, tre in manette

La Spezia, 16 gennaio 2024 – Tre arresti tra La Spezia e Pisa, stroncato un canale di approvvigionamento dalla Toscana.

Le indagini avviate nella mattinata dello scorso 8 gennaio, che hanno visto i militari del Nucleo Operativo e radiomobile della compagnia carabinieri della Spezia trarre in arresto in questo centro storico un 19enne di origini albanesi trovato in possesso di mezzo chilogrammo di sostanza stupefacente tipo hashish suddiviso in panetti, attualmente sottoposto alla misura degli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico nella sua abitazione in Val d’Arno, sono proseguite, in quella stessa data, nella provincia di Pisa dove gli investigatori hanno ritenuto di poter localizzare il centro di approvvigionamento e quindi la provenienza della droga giunta in città.

Coadiuvati dai colleghi della compagnia carabinieri di San Miniato (Pisa) i militari liguri dapprima si sono concentrati sull’abitazione del giovane arrestato nella mattinata alla Spezia, ponendo maggiori attenzioni sulla figura della madre convivente, anch’ella albanese, di 44 anni.

Tale preliminare attività investigativa consentiva, pur senza non poche iniziali difficoltà, di accertare il coinvolgimento della donna nel trasferimento della droga rinvenuta in Liguria, quindi in correità con il figlio, per averlo addirittura accompagnato con la propria autovettura. Successivamente, ormai a tarda serata, le verifiche si posizionavano nell’area compresa tra Santa Croce sull’Arno e Montopoli Valdarno ove i militari erano convinti di aver ormai localizzato un’abitazione, occupata da persone straniere dell’est Europa, ritenute implicate nella vicenda.

Dopo un servizio di controllo avviato con discrezione, vinta una iniziale resistenza all’accesso nell’abitazione a causa della presenza di un cane di grossa taglia volutamente aizzato dai presenti contro gli operanti, i carabinieri sono riusciti a penetrare nell’immobile non prima di notare che alcune persone stavano lanciando dalle finestre involucri di cellophane che, immediatamente recuperati, sono in seguito emersi contenere stupefacenti.

All’interno della casa, presenti una donna straniera di 39 anni ed i suoi 2 figli, una ragazza di 19 anni ed un ragazzo di 17 anni, dopo accurate ricerche, sono stati rinvenuti e sequestrati mezzo etto di hashish ed un bilancino elettronico di precisione di pertinenza della madre del giovane arrestato a La Spezia, che ve li aveva trasferiti nel timore che potessero essere rinvenuti nella propria abitazione, circa 60 grammi di stupefacente tipo cocaina ed inoltre 3,3 chilogrammi circa di hashish che per confezionamento sono da ritenersi analoghi a quelli sequestrati alla Spezia.

Sequestrata infine una pistola di metallo, priva del tappo rosso, replica di una vera pistola semiautomatica, telefoni cellulari. La donna straniera ed i suoi due figli, previa comunicazione ai pm delle Procure della Repubblica di Pisa e per i Minorenni di Firenze, sono stati arrestati e posti a disposizione delle due autorità giudiziarie ritenendoli responsabili, in concorso tra loro, della detenzione del non modico quantitativo di stupefacente rinvenuto e coinvolti, ragionevolmente, in un traffico di droga che collega la provincia pisana e quella spezzina.

Marco Magi