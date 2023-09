I carabinieri lo fermano su uno scooter rubato, reagisce e lo arrestano

La Spezia, 21 settembre 2023 – Fermato su uno scooter rubato, reagisce ai carabinieri e viene arrestato. Nella tarda mattinata di ieri, in un parcheggio alle spalle del tribunale, è stato rubato uno scooter Piaggio di proprietà di un 70enne del luogo, che ha immediatamente denunciato l'accaduto. I militari della radiomobile della Compagnia della Spezia, poco dopo, hanno localizzato lo scooter, abbandonato sul ciglio della strada, in viale San Bartolomeo nei pressi dell'incrocio con via Gianturco. Intuito che il mezzo fosse stato lasciato per essere di lì a poco riutilizzato, i carabinieri hanno iniziato un servizio di osservazione e verso le 15, per nulla preoccupato, si è avvicinato un ragazzo che, come se nulla fosse, è salito sul mezzo per allontanarsi.

L'immediato intervento dei militari, che hanno intimato l'alt, ha consentito di fermare il giovane che, per scappare, si è reso responsabile del reato di resistenza a pubblico ufficiale. Gli immediati accertamenti svolti, mediante visione delle telecamere di videosorveglianza cittadina, hanno permesso di confermare come il giovane fermato fosse la medesima persona che poco prima aveva commesso il furto dello scooter e che, quindi, è stato poi restituito al proprietario. Il ragazzo è stato così arrestato, in flagranza di reato, per resistenza a pubblico ufficiale e sottoposto a giudizio direttissimo al Tribunale della Spezia, con conseguente convalida del provvedimento restrittivo nonché l'emissione della misura cautelare dell’obbligo di presentazione giornaliera alla polizia giudiziaria.