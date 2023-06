I Carabinieri della Spezia forniscono consigli utili per prevenire reati e truffe

I carabinieri del comando provinciale della Spezia, in collaborazione con l’emittente televisiva Tls hanno avviato una campagna informativa finalizzata a fornire consigli per prevenire i reati, in modo particolare le truffe, specie quelle più odiose commesse ai danni delle fasce di popolazione più vulnerabili. A partire da oggi e con cadenza settimanale, Tls manderà in onda, in concomitanza con il telegiornale, una serie di “pillole” in cui i carabinieri, nell’illustrare le varie tecniche di raggiro utilizzate dai truffatori e le modalità di commissione di alcuni reati predatori, forniscono semplici consigli utili a prevenire i rischi, maturati dall’esperienza sul campo. L’iniziativa, all’insegna del motto “Possiamo aiutarvi”, consiste in brevi filmati, della durata di pochissimi minuti, che saranno poi ritrasmessi nell’arco della programmazione giornaliera per raggiungere un pubblico il più vasto possibile.

Nelle prime puntate sarà così spiegato innanzitutto come riconoscere un carabiniere ed altri appartenenti alle forze dell’ordine, visto che talvolta i truffatori si presentano proprio come tali, per poi coprire un ventaglio di possibili situazioni a rischio, il tutto nell’ottica di un approccio di vicinanza ai cittadini che è da sempre caratteristica fondamentale del servizio svolto dai carabinieri.

Le puntate saranno poi disponibili sul canale Youtube di Tls.

Ulteriori consigli sono disponibili sul sito www.carabinieri.it