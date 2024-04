I Bad Influence alla Trattoria Toso

Non si fermano i festeggiamenti per il bicentenario dell’Antica Trattoria Toso di Carro. Nel locale in località Ponte Santa Margherita, dopo la cena (dalle 19.30), spazio stasera alle note live dei Bad Influence, un gruppo composto da Carlo Traversaro alla batteria, Sergio Marena al basso, Patrick Boschetti alla tastiera, Marco Del Rio alla chitarra solista e alla voce, Moreno Cerchi alla chitarra ritmica e alla voce, e Paolo Sammartino alla chitarra. La band presenta un rock blues con pezzi che vanno da Freddy King ai Rolling Stones passando per BB King, Otis Rush, Robert Cray e Eric Clapton, ma anche un brano scritto da Sergio il bassista e ben interpretato dalla formazione. I Bad Influence, in attesa di produrre il loro primo album, da un paio d’anni sono protagonisti di diversi appuntamenti musicali in Val di Vara e nella riviera, da Riva Trigoso a Sestri Levante. Per informazioni e per prenotare è possibile contattare il numero di telefono 0187 891532.