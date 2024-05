I 50 anni della Stradale. Cerimonia in comune

La cittadinanza onoraria e le chiavi della città. Così l’amministrazione comunale di Brugnato ha inteso celebrare i 50 anni dalla fondazione del distaccamento di Polizia stradale di Brugnato, oggi sottosezione. Nella cerimonia di venerdì, il sindaco ha conferito la cittadinanza onoraria alla Polizia di Stato rilasciando le chiavi della città al prefetto Renato Cortese, direttore centrale della Polizia stradale, della Polizia ferroviaria e dei Reparti speciali della Polizia di Stato. In mattinata, alla sottosezione il questore ed il dirigente della sezione di Polizia stradale della Spezia hanno accolto, oltre al Prefetto Cortese, al direttore del servizio della Polizia stradale e al dirigente del compartimento della Polizia stradale per la Liguria, Furio Farina, le massime autorità civili, militari e religiose della provincia, i questori della regione liguria e gli ex dirigenti della sezione di Polizia stradale spezzina, nonchè i dirigenti di Salt e Anas, enti che collaborano quotidianamente con la sottosezione brugnatese. Nel pomeriggio la cerimonia è proseguita nella sala consiliare del Comune, che nella giornata della festa del santo patrono cittadino, ha voluto convocare un consiglio straordinario comunale nel corso del quale, oltre a due benemerenze a meritevoli cittadini brugnatesi, è stata conferita la cittadinanza onoraria alla Polizia di Stato. Il sindaco Corrado Fabiani ha sottolineato la spontaneità della concessione di tale onorificenza, frutto del rapporto di collaborazione, di stima e anche di affetto che lega la cittadinanza agli operatori della Polizia di Stato.