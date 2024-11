I ’5 elementi’ di Quarta

Assistere ai suoi concerti è un’esperienza tridimensionale ed immersiva in un mondo emozionale e travolgente dove affonda la sua musica e la sua ispirazione. Alessandro Quarta non nasconde la sua ‘fragilità emotiva’ e le lacrime che sono dettate da un amore viscerale e un rapporto carnale col suo violino. ‘The Five Elements’, il nuovo progetto musicale del violinista e compositore Alessandro Quarta, darà il via in anteprima, domani alle 21 al Teatro Civico, alla dodicesima edizione di ‘Concerti a Teatro, la rassegna di musica classica promossa e organizzata da Fondazione Carispezia, con la direzione artistica di Miren Etxaniz. La critica vede in lui l’iconico artista in grado di traghettare la musica classica verso il futuro con un linguaggio giovane e contemporaneo. Alessandro Quarta, nell’arena della musica, è il nuovo gladiatore; la sua ‘arma’, il violino e, orecchini, collane e gli inseparabili anelli, il suo lasciapassare. Un aspetto, il suo, che non corrisponde per niente all’idea comune del musicista ‘classico’ ma Alessandro è rock e classico, e dichiara: "Non è il vestito a definire un brano e uno stile musicale ma è quello che abbiamo nel cuore". Una passione per il violino nata da bambino che Alessandro racconta con sincera spontaneità: "Ho cominciato a suonare da piccolissimo e ho scelto proprio il violino per una personale mania di protagonismo.

Il violino, mi faceva sentire importante e imbattibile, regalandomi quella sensazione di forza che non è mai scemata. Ancora oggi, è il mio ‘scettro’, la mia ‘spada’ magica che stringo a me anche dopo un concerto per affrontare le interviste. Il violino è un vero demone che si impossessa di me e mi fa fare cose impensabili che non mi sognerei mai di fare. In qualche modo si ripete la magia che da bambino mi faceva sentire invincibile, il violino è il mio mantello da super eroe". Sul palco del Teatro Civico, il direttore Danilo Rossi, prima viola solista dell’Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, dirigerà l’Orchestra Filarmonica Italiana, un unicum nel suo genere sulla scena italiana in quanto rappresentante di un nuovo modo di intendere l’orchestra. I biglietti per lo spettacolo The Five Elements, realizzato in collaborazione con Ad Eventi, sono in vendita alla biglietteria del Teatro Civico della Spezia e del Teatro degli Impavidi di Sarzana e online su www.vivaticket.it e www.ticketone.it.

Marco Magi