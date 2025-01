I 26 nuovi agenti della polizia locale spezzina accolti da Peracchini e Ivani

La Spezia, 6 ottobre 2021 – L'organico della polizia locale spezzina arriverà entro il mese di novembre a 110 unità. Questa mattina il sindaco Pierluigi Peracchini e l'assessore Filippo Ivani hanno incontrato i nuovi 26 agenti a cui andranno ad aggiungersene presto altri 4.

"L'ingresso di nuovi agenti della polizia municipale è un'altra promessa mantenuta per avere un maggior presidio sul territorio e maggiore forza lavoro – dichiara Peracchini – . Abbiamo bisogno di maggiore presenza fra le persone e forze in più per la città: il compito della polizia locale non può e non deve essere solo ridotto a fare delle multe, e i risultati del loro impegno grazie al nuovo comandante Francesco Bertoneri sono tangibili e sotto gli occhi di tutti. Rispetto al passato, la nostra città ha visto un calo sensibile dei reati, oggi abbiamo una caserma molto più tecnologica e funzionale, abbiamo fatto un investimento sulle telecamere, body cam e i droni, senza precedenti: continueremo su questa strada fino alla fine del mandato per avere una città ancora più sicura”.

Marco Magi