I 133 nuovi appartamenti. Il social housing è realtà

Taglio del nastro ieri mattina per il complesso immobiliare di Montepertico. In via Fontevivo, laddove aveva sede la fornace di Acam, ora sorgono sette edifici destinati al social housing. Sette palazzine di cinque piani ciascuna, tutte in tinta pastello: verde chiaro, rosa cipria, celeste e giallo paglierino. Una scelta per dare una caratterizzazione positiva all’ambiente anche dal punto di vista cromatico. Un allegro multicolore che vince ab origine il pregiudizio che vuole la periferia sempre triste e grigia. Soddisfazione del sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini, secondo cui il progetto "riqualifica un luogo dove prima regnavano bruttezza e squallore. Tanti alloggi a disposizione di giovani coppie spezzine sono un grande risultato". A testimoniare che il nuovo complesso è destinato innanzitutto alle famiglie appena formate sono il piccolo parco giochi con scivolo e altalena nell’area verde che separa i vari edifici e il taglio degli appartamenti, dal piccolo bilocale per neosposini al grande quadrilocale da oltre 120 mq per i nuclei con più figli.

L’iniziativa è stata realizzata dal Fondo housing Sociale Liguria, gestito da DeA capital real estate Sgr, e operativo dal maggio 2014; è il primo fondo immobiliare di edilizia sociale operante nella regione Liguria, nato su impulso di Fondazione Carispezia, che si è attivata sul territorio per individuare una risposta al tema dell’emergenza abitativa per le fasce di popolazione non destinatarie degli interventi residenziali pubblici. Principale investitore è il Fondo investimenti per l’abitare gestito da Cdp real asset Sgr. "La casa è un bisogno primario – sottolinea la Fund manager di Dea Capital Real Estate Claudia Mari – contribuisce a dare dignità a una persona. Questo progetto, che si fonda su innovativo patto tra pubblico e privato, consentirà a tante persone di accedere a case belle ad un prezzo sostenibile".

Dei 133 appartamenti, 43 sono destinati alla vendita convenzionata, 49 alla locazione calmierata a lungo termine e 41 alla locazione calmierata con piano di riscatto, con l’apertura del bando per gli affitti convenzionati i nei prossimi giorni. "Fondazione Carispezia – dichiara il presidente Andrea Corradino – investendo nel Fondo Housing Sociale Liguria ha dimostrato una volta di più di incentivare progetti di coesione sociale sul territorio".

