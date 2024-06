Holm ai saluti finali: Bologna si avvicina. Rinforzi? Prima si dovrà sfoltire la rosa

Emil Holm al Bologna: ci siamo quasi. In attesa dell’incontro definitivo di lunedì prossimo tra il responsabile dell’area tecnica aquilotta Eduardo Macia, il direttore sportivo Stefano Melissano e i dirigenti felsinei Giovanni Sartori e Marco Di Vaio, le parti hanno compiuto, in queste ore, sensibili passi in avanti per la chiusura positiva della trattativa. Si sta convergendo verso una soluzione che porterebbe nelle casse sociali di via Melara circa 6,5-7 milioni di euro, ovvero meno degli 8,5 inizialmente stabiliti con l’Atalanta per il diritto di riscatto dell’atleta scandinavo, ma pur sempre una buona cifra. L’accordo di massima, da definire nei particolari, prevederebbe il prestito oneroso di Holm al Bologna per 1,5 milioni di euro e il successivo obbligo di riscatto da parte del club rossoblù per 5 milioni di euro più bonus, con prevedibile percentuale sulla rivendita. Una buona operazione con altrettanto buon introito che dovrà essere diviso a metà con il Sonderiyskie. Da evidenziare che anche i dirigenti del Napoli, del Genoa e di una importante società di Premier League hanno manifestato interesse nei riguardi dell’atleta svedese, ma il Bologna è un pole position. Non tralasciando la Juventus che resta, però, ancorata alla priorità Di Lorenzo. Parallelamente alla trattativa per Holm, Macia e Melissano torneranno alla carica per avere in prestito il talentuoso attaccante della Nazionale Under 21 Antonio Raimondo, nove gol lo scorso anno con la Ternana, di proprietà del Bologna. C’è da convincere il giocatore e il suo entourage ad accettare la destinazione Spezia, esercizio non certo semplice visto che il Parma è interessato al ravennate. In dirittura, poi, il trasferimento del portiere Bartlomiej Dragowski al Panathinaikos per una cifra vicino ai due milioni di euro. Una buona soluzione che consentirà allo Spezia di risparmiare sull’elevato ingaggio dell’atleta e di introitare una somma importante con annessa plusvalenza. L’obiettivo attuale dei dirigenti resta lo sfoltimento dell’ampio organico, visto i 40 giocatori sotto contratto. In uscita: Verde (timidi interessi di Palermo e Brescia), Nikolaou , Reca, Zurkowski, Antonucci, Krollis, Bastoni, Muhl, Moutinho, Serpe. Poi si parlerà di acquisti, anche se su questo fronte Melissano e Macia si stanno già muovendo su obiettivi ben chiari, specie in attacco: Edoardo Soleri del Palermo, Filippo Pittarello del Cittadella e Gabriele Artistico. Ovviamente con il sogno Raimondo.

Fabio Bernardini