Hockey Sarzana inizia in salita le finalissime. I rossoneri sconfitti al debutto dal Montebello

Inizia con la sconfitta per 6 a 5 contro il Montebello la corsa al titolo italiano dell’ Hockey Sarzana che proverà a conquistare il tricolore della categoria under 11 in palio fino a domenica a Breganze. I rossoneri sempre in vantaggio sono stati rimontati e superati nel finale. La formazione rossonera si presenta in Veneto fregiandosi del titolo di vice- campione Tosco-Ligure con un roster che ha tutte le carte in regola per giocare da protagonista questa kermesse tricolore. Nei pronostici della vigilia la formazione più accreditata è quella dell‘ Hockey Breganze che nel corso della stagione ha conquistato 20 delle 22 partite disputate segnando 138 gol e subendone solo 51. La formazione rossonera, diretta da mister Domenico Illuzzi, è stata inserita nel girone A e affronterà Follonica Hockey, Azzurra Novara, Rotellistica Camaiore, Montebello. La compagine del Sarzana, una delle più attrezzate di tutto il settore giovanile rossonero, è arrivata seconda alle spalle del Follonica nel girone tosco ligure, perdendo solo nella finalissima play off di misura contro i maremmani. "Ci presentiamo a Breganze – spiega il presidente Maurizio Corona – con un gruppo di ragazzi fantastico guidato da Domenico Illuzzi. Ai miei fantastici diavoletti rossoneri voglio ricordare che abbiamo vinto i titoli Italiani contro tutti i pronostici ed io sono certo che con questo gruppo di bambini è lecito sognare". La formazione rossonera si presenta con Yegor Donchenko in prestito dalla formazione della AS Viareggio e Mattia Colangelo, Emanuele Beggi 13 reti per lui nella stagione, Matteo De Angelis, 8 volte in gol campionato, Elia Rossi capocannoniere della squadra con ben 65 reti, Niccolo Barsaglini in prestito dslla AS Viareggio, dove gioca stabilmente in under 13 a segno in 33 occasioni in regular season seppur arrivato a Sarzana solo a dicembre. Mattia Mignani 10 reti per lui nel campionato under 11, Enea Cannacini, Leonardo Fabbi 3 gol all’attivo.

Completano la rosa ma non parteciperanno alla manifestazione in Veneto: Luigi Ferraiuolo, Pietro Neri, Enea Toni, Edoardo Migliorini tutti classe 2016, per loro li aspetta il campionato 2025/2026 da protagonisti. "Il nostro allenatore Domenico Illuzzi – ha concluso il presidente Corona – ha preso questi ragazzi e li ha plagiati a sua immagine e somiglianza. Vederlo in pista preparare queste finali con tanta dedizione ha fatto vedere, se ce n’era ancora bisogno, lo spessore dell’ uomo oltre a quello dell’atleta e dell’allenatore. Durante la stagione ha avuto il prezioso aiuto di Facundo Ortiz, Simone Corona e Francesco Venè come allenatore dei portieri".