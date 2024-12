Hockey Sarzana, finalmente torna il sorriso

Una vittoria che ha restituito un pizzico di serenità all’Hockey Sarzana. Nel posticipo del campionato di serie A1 i rossoneri del tecnico Sergio Festa hanno vinto nella trasferta veneta di Montebello con il punteggio di 5 a 1 chiudendo nel migliore dei modi il 2024 e rilanciandosi nella lotta salvezza. Un successo prezioso che consente ai rossoneri di affrontare con maggior tranquillità la sosta natalizia. Da anni infatti la squadra è abituata, in questo periodo del torneo, a fare i conti con l’alta classifica e le ipotesi di piazzamento alla fase finale di Coppa Italia. Quindi cambiare strategia e copione non è sicuramente facile.

Nel primo tempo i rossoneri che hanno ingranato da subito la marcia superiore e schiacciato il Montebello con due gol nel giro di cinque minuti che hanno messo a sedere i vicentini, per poi chiudere il primo tempo con il punteggio di quattro a zero. Nella ripresa la formazione di Sergio Festa ha badato a controllare la partita chiudendo la gara con il punteggio di 5 a 1. Tre punti importanti per cercare la scalata nella seconda parte di stagione, a cui si aggregherà il talento argentino Santiago Manrique: una ritrovata precisione sottoporta, sfruttando tutti gli errori che il Montebello ha concesso.

Si chiude quindi l’anno solare, con uno spiccato equilibrio e diversi colpi di scena. Qualche giorno di pausa per le festività natalizie e poi da domenica tutti di nuovo in pista per preparare il ritorno alle partite, che sarà tra solo 13 giorni, ovvero il 4 gennaio con l’ultima di andata, dove spiccano Amatori Lodi-Forte, Valdagno-Bassano e Sarzana-Follonica. Nella trasferta di Montebello il tecnico sarzanese Sergio Festa schierato: Corona, Borsi, Rubio, Mattugini, Ortiz F. Illuzzi, De Rinaldis, Tognacca, Angeletti, Venè. Sono andati a segno Borsi, Ortiz, Tognacca (2), Illuzzi, De La Reta.

"Avevamo bisogno di questo successo in campionato – ha commentato il presidente Maurizio Corona – un passo molto importante verso la salvezza. Era un incontro da vincere e l’abbiamo portato a casa con merito, lottando con convinzione dei nostri mezzi e gestendo bene l’ansia derivante dall’importanza della posta in palio. Complimenti, pertanto, a tutti i mie ragazzi che voglio ringraziare tutti in ugual modo, ma in primis voglio ringraziare il mister Sergio Festa".