Una notte di emozioni europee per l’Hockey Sarzana. Dopo la salutare vittoria ottenuta sabato nel campionato di serie A1 i rossoneri tornano in scena nella WS Europe Cup. Si gioca al “PalaTori“ di piazza Terzi la partita di andata dei quarti di finale contro i portoghesi del Riba D’Ave. Per l’attesa sfida che avrà inizio alle 21 la società ha già avviato la prevendita dei biglietti.

Nell’occasione infatti non sarà valido alcun tipo di abbonamento ma i possessori del tagliando “Oro“ potranno confermare i loro posti prenotati per le partite di campionato. Nella serata europea i posti al palazzetto saranno tutti numerati e la prevendita è aperta in sede, in piazza Terzi, dalle 18 alle 20. Il costo del biglietto per gli adulti è di 10 euro, ridotto fino a 14 anni invece 5 euro.

Una stagione decisamente insolita per l’Hockey Sarzana che sta lottando nelle zone di fondo della classifina nel torneo di serie A1 ma continua il suo cammino in Europa. Di certo la vittoria conquistata sabato in casa contro il Sandrigo, sfatando quindi un pesante tabù rappresentato dal palazzetto cittadino in questa stagione troppe volte espugnato dalle avversarie, ha restituito entusiasmo e fiducia ai ragazzi diretti dal tecnico Sergio Festa. La classifica resta delicata anche se il divario dalla zona caldissima si è allungato. Ci sarà da soffrire ma la strada intrapresa sembra essere quella giusta.

Intanto nella gara europea l’Hockey Sarzana tornerà a schierare il capitano Davide Borsi squalificato in campionato. Un supporto di esperienza dunque per affrontare la doppia gara dei quarti di finale della Ws Europe Cup che nelle precedenti stagioni ha sempre visto la società rossonera lottare fino alle fasi finali. Squadra in crescita dunque e buone sensazioni.

"C’è sempre un pizzico di tensione – spiega il tecnico Sergio Festa – però devo dire che i ragazzi stanno lottando. Ci sono ancora alcune sbavature da correggere ma fanno parte di quel percorso che ci servirà per il futuro in quelle gare importanti che si presenteranno più avanti. Bisgona dare continuità alla nostra stagione e provare a risalire".