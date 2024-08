’Hélène de Beauvoir in Liguria’. Selezione d’opere in sala Mantero

Porto Venere ricorda l’artista parigina Hélène de Beauvoir, pittrice innamorata del Golfo dei Poeti e lo fa in sala Mantero, con una mostra a lei dedicata dal titolo: ’Hélène de Beauvoir in Liguria. Un posto di vacanza’ che aprirà le porte oggi alle 17.30. Sarà possibile ammirare la piccola selezione di opere, tutte provenienti dalla collezione privata dell’artista Walter Tacchini, per una settimana, fino a giovedì 29 agosto, tutti i giorni, dalle 18 alle 22. L’ingresso è libero. "Con questa sia pur piccola mostra – dichiara il consigliere con delega alla Cultura del Comune di Porto Venere, Riccardo Balzarotti – sono davvero lieto che si possa continuare la serie di iniziative di buon livello culturale per valorizzare il nostro territorio. Le opere, cinque in tutto – continua Balzarotti – provengono dalla collezione privata dell’artista Walter Tacchini, amico e confidente della De Beauvoir. Una ricerca biografica dell’artista francese, redatta da Marianne Reuter, che assieme a Ursula R. Vetter è curatrice dell’esposizione di Porto Venere, completa la mostra". Sorella minore della nota filosofa e scrittrice Simone de Beauvoir, protagonista del movimento femminista e compagna di Jean Paul Sartre, entrambe le sorelle hanno da sempre nutrito un’intensa attrazione verso l’Italia. A partire dagli anni Cinquanta, Hélène de Beauvoir ha iniziato a frequentare il nostro territorio, prima a Bocca di Magra, mèta d’elezione di intellettuali e artisti e successivamente trasferendosi nel più intimo borgo di Trebiano, dove nel 1963 ha acquistato un’abitazione. La mostra è realizzata da Portovenerecultura con il patrocinio del Comune di Portovenere e vede la collaborazione di Liguria Vintage, Ass. Marco Polo, Accademia libera Natura e Cultura, Hotel Cristallo.

Maria Cristina Sabatini