Hannibal, 15 nuove assunzioni. Potenziato lo scalo spezzino

Quindici nuove assunzioni in dieci giorni. Hannibal, società del gruppo Contship che si occupa del trasporto intermodale da e per il terminal della Spezia, si allarga e punta sui giovani. I neo assunti, la cui età media si aggira sui venti anni, quasi tutti alla prima esperienza lavorativa, sono residenti nella provincia spezzina. I giovani, formati per diventare carrellisti, andranno a potenziare l’organico della società in vista del rafforzamento dei servizi. Una necessità, quest’ultima, in conseguenza alla crescente domanda di trasporto sui treni nazionali registrata nelle ultime settimane, che ha portato la società del gruppo Contship ad annunciare, nei giorni scorsi, l’aumento dei collegamenti settimanali via ferrovia. Dal mese di luglio, saranno 12 i roundtrip aggiuntivi settimanali, pari ad aumento del 50%, che collegheranno il terminal Lsct di Spezia con l’inland terminal del Gruppo di Melzo (Rail Hub Milano), Marzaglia e Padova.

Decisione che risponde da una parte all’aumento dei volumi registrato in questi mesi dal terminal spezzino (che richiede la necessità di spostare più velocemente i contenitori in un porto ’stretto’ come quello spezzino) e dall’altra alla previsione di una riduzione della capacità operativa di alcuni nodi della regione Liguria, dove nel periodo estivo è atteso l’avvio di importanti interventi infrastrutturali sulla rete ferroviaria, in particolare sul nodo di Genova.

Inoltre, l’incremento dei servizi è stato progettato per assorbire al meglio le irregolarità e i ritardi nell’arrivo delle navi e anticipare le conseguenze del congestionamento dei principali porti di transhipment asiatici – un fenomeno osservato negli ultimi mesi specialmente dopo l’inizio dei disordini nel Mar Rosso – e garantire quindi una più efficiente gestione dei volumi di import ed export. Tutti i nuovi assunti, oltre alla formazione di base, in queste settimane seguiranno anche una formazione specifica che riguarda la sicurezza e la conoscenza e conduzione delle ralle, i caratteristici mezzi portuali utilizzati per la movimentazione dei contenitori.