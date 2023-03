Guida scooter rubato senza avere la patente Nei guai un ventenne

Era in sella a uno scooter rubato senza avere la patente. Un ventenne tunisino è stato fermato nella mattinata da una pattuglia di motociclisti della polizia locale in via Veneto vicino alla scuola San Domenico di Guzman. Il conducente risultava privo di patente di guida perchè mai conseguita e non era in grado di esibire i documenti di circolazione del mezzo, che risultava anche non assicurato. A questo punto gli agenti richiedevano tramite la centrale operativa del comando una verifica più approfondita tramite l’accesso alla banca dati dei veicoli rubati, per accertamenti sul mezzo ed accesso alla banca dati della questura per accertamenti sul conducente. L’intuizione dei motociclisti della locale si rivelava fondata, dato che, a seguito degli ulteriori accertamenti emergeva che il ciclomotore era stato rubato domenica scorsa, mentre il conducente, sprovvisto di qualsiasi documento, era irregolare sul territorio italiano e titolare di numerosi precedenti, alcuni dei quali legati anche allo spaccio di sostanze stupefacenti. Veniva quindi denunciato per ricettazione e per la presenza irregolare in Italia, oltre alla contestazione immediata per la guida senza patente e per la circolazione con veicolo sprovvisto di copertura assicurativa. Lo scooter nei prossimi giorni sarà riconsegnato al proprietario.