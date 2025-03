Grimaldi e Biondo cantano allo Yume

Musica e cucina al Canaletto durante lo ‘Yume Sushi party’ che si sviluppa su due giorni. Al ristorante giapponese Yumi stasera, a partire dalle 20,30, la cantante spezzina Sara Grimaldi – nota per le sue ‘sinergie’ da corista nei concerti con Zucchero – è pronta ad incantare, con la sua splendida voce, proponendo successi nazionali e internazionali, prima di lasciare lo spazio a dj Mattia di Rex Festis, che andrà in consolle dalle 23 per far ballare tutti (dalle 22 l’ingresso è libero). "Il dinner show con la live music – spiega il direttore artistico Elio Galassi di Studionotte, in collaborazione con Mattia Ragno – seguito dalla selezione musicale prevista nel dj set, intende accontentare ogni genere di clientela". Domani sera, invece, torna sul palco dello Yume, il cantante e cantautore Luca Biondo. Per avere ulteriori informazioni sulle due tappe del party (e anche per le prenotazioni) è possibile contattare il numero di telefono 338 4534695.