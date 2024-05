Grillo e Nobili in campo: "Momento importante"

LA SPEZIA

Motivazioni differenti hanno portato Luigi Grillo e Dina Nobili a candidarsi al Parlamento europeo, per il quale si voterà l’8 e 9 giugno, per la circoscrizione Nord Ovest (Liguria, Piemonte, Lombardia e Valle d’Aosta), con Forza Italia. "Da sempre dico che le elezioni europee hanno poca importanza – esordisce Grillo – perché quel parlamento non può legiferare, visto che sono i commissari nominati dai Paesi a produrre le direttive. Ma questa volta siamo in un periodo fuori dall’ordinario e queste votazioni sono strategiche: intanto perché avverranno con la legge proporzionale, poi perché ci sono le condizioni per cui l’Europa si possa organizzare un proprio sistema di difesa, inoltre poiché c’è da riformare la Bce e renderla operativa sul modello americano, difendendo l’occupazione e favorendo lo sviluppo, sempre con l’ambizione di un’unione bancaria. L’Italia è un Paese economicamente forte, con un’ottima stabilità bancaria, ma politicamente è un nano. Questa avventura la intraprendo per spiegare quanto sia importante un parlamento autonomo e autorevole". Tre gli argomenti che stanno a cuore a Dina Nobili. "L’agricoltura in primis, sostenendo chi ci lavora – spiega – Vorrei portare in Val di Vara e Val di Magra, i fondi europei che finora non sono stati sfruttati in Liguria. Poi, sempre seguendo il lungo programma di Forza Italia a livello nazionale, mi soffermo sul concetto degli anziani, della famiglia e dei diversamente abili, siamo per l’inclusione non certo per le classi differenziate. E poi la Sanità, per averla più veloce, snella e alla portata di tutti. Evitando la fuga dei lavoratori in altre strutture, adeguando gli stipendi a quelli dell’Unione Europea".

Non c’è più Berlusconi, ma entrambi credono che il partito abbia ancora una grande energia. "Votare Forza Italia – riprende Grillo – significa rappresentare i moderati veri, quelli del Partito Popolare che, secondo i sondaggi, dovrebbe insediarsi ancora in vetta ai consensi. Noi non faremo mai accordi con gli urlatori, con chi parla male dell’Europa. La politica è una cosa seria e so di avere le competenze per dimostrarlo". Poi, un breve passaggio sul tornado che si è abbattuto sulla Regione Liguria e dintorni. "Un fulmine a ciel sereno, bisognerà naturalmente attendere i processi. Siamo garantisti – affermano – . Tutto ciò, comunque, alimenta la disaffezione alla politica e spero che si abbia l’intelligenza e la capacità di chiarire tutto quanto emerso".

Marco Magi