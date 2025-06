Grandi manovre in porto. Montaresi rimette il mandato. Pisano nuovo commissario

Federica Montaresi rimette il mandato di commissario dell’Autorità di sistema portuale del mar Ligure orientale nelle mani del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, che già nei prossimi giorni lo consegnerà a Bruno Pisano, presidente designato dei porti della Spezia e di Marina di Carrara ma da oltre un mese ancora in attesa che la sua nomina, frutto dell’intesa tra ministero e Regione, venga discussa alle Camere. Nessun stravolgimento, almeno secondo la lettura delle indiscrezioni che filtrano sull’asse Roma-La Spezia: dietro alle dimissioni della Montaresi e di quelle di altri commissari, presentate negli ultimi due giorni, ci sarebbe un preciso disegno del governo e del dicastero di viale dell’Arte, quello di accelerare l’iter per assegnare una nuova governance ai porti, andando a conferire il mandato da commissario ai futuri presidenti già individuati dalle intese con le Regioni, indipendentemente dall’iter per il giudizio parlamentare (comunque non vincolante; ndr), che pare essersi arenato. È il caso, per esempio, di Francesco Benevolo, da ieri nuovo commissario straordinario dell’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centro settentrionale, ma da mesi indicato come nuovo presidente del medesimo ente. Un iter che riguarderà ben presto anche Pisano, che avrà modo di prendere coscienza del nuovo ruolo in attesa della nomina. Di contro, la Montaresi tornerà a occupare il ruolo di segretario generale, svolto anche sotto la precedente presidenza Sommariva e sospeso dallo scorso ottobre. "Riprendo il ruolo con lo stesso entusiasmo per lavorare nell’interesse dei porti di Spezia e Marina di Carrara – dice la Montaresi –. Durante gli otto mesi di gestione commissariale ho seguito personalmente tutti i dossier, non abbiamo perso neppure un secondo. Abbiamo portato avanti con continuità tutti i progetti e i lavori nell’interesse del sistema portuale". La Montaresi, nel ringraziare il ministro Salvini e il viceministro Rixi per il sostegno, ha espresso riconoscenza verso "tutti i dipendenti dell’ente, i comandanti delle due Capitanerie di porto, l’ammiraglio Piero Pellizzari, le amministrazioni comunali e regionali, le istituzioni e le associazioni di settore tutte e le organizzazioni sindacali, e gli operatori che, insieme all’AdSP, hanno deciso per la prima volta di costruire una sinergia virtuosa tra pubblico e privato anche in campo internazionale".

Matteo Marcello