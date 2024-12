Gran galà di Natale venerdì agli Impavidi

Venerdì sera, alle 21, appuntamento al teatro degli Impavidi per assistere al Gran Galà lirico di Natale, concerto organizzato da A.Co.Mus in collaborazione con il Comune di Sarzana. Ad esibirsi sul palcoscenico del teatro sarzanese portando in scena noti brani dei grandi compositori Giacomo Puccini e Giuseppe Verdi, oltre a un repertorio di pezzi tipicamente natalizi, sarà anche il Christmas Trio. Con la scenografia curata da Valerio Bivona, ad esibirsi saranno il soprano Barbara Luccini, il violino Elisabetta Frediani, il violoncello Akemi Battistini, il tenore Giorgio Casciari e Aliano Frediani al pianoforte. Una serata, quella che verrà presentata da Michela Giovannelli, da non perdere sia per gli appassionati di musica classica che per chiunque apprezzi le suggestive e magiche atmosfere natalizie. Si ricorda che l’ingresso per assistere al Gran galà lirico del Natale è libero e gratuito.

E.S