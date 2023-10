Golfo dei Poeti Cup, finale col botto. E la Veleggiata dell’Alto Tirreno diventerà un appuntamento annuale

Conclusa con la consegna dei premi e dei trofei speciali la prima edizione della Golfo dei Poeti Cup che, al Terminal 1 dell’Autorità portuale della Spezia, ha già posto i fondamentali per quella che dovrà diventare l’annuale veleggiata dell’Alto Tirreno. Così si sono espressi gli organizzatori Giorgio Balestrero, Gianfranco Bianchi e Davide Bendinelli, e gli ospiti intervenuti, la senatrice Stefania Pucciarelli, il vicesindaco Maria Grazia Frijia, il segretario generale dell’Autorità portuale Federica Montaresi e il comandante Roberto Savella, presidente della sezione velica della Marina.

Giornata di chiusura tutta dedicata ai velisti, che si sono sfidati nella regata e nella veleggiata della Golfo dei Poeti Cup, ai quali sono state ufficializzate le classifiche delle sette classi della Cup Race, le graduatorie delle 14 Coppe e Trofei speciali e, in conclusione, dei vincitori dei due trofei dell’albo d’oro. Con il Trofeo Golfo dei Poeti Cup Race conquistato da Pier Francesco Calò su Bagua (Yachting Club di Parma) e il Trofeo Golfo dei Poeti Cup Cruise nelle mani di Paolo Gigliola su Moitessier (Lega navale italiana della Spezia). Questi gli altri premi ai primi classificati, nelle regate con la regia di Attilio Cozzani. Golfo dei Poeti Cup Race: Gem Sail (Orc A), Pier Francesco Calò (Orc B), Mauro Laboccetta (Orc Gran Crociera), Federico Serafini (Regata con Rating Fiv A), Vincenzo D’Ippolito (Regata con Rating Fiv B), Alessandro De Luca (J 24), Enrico Orrico (Meteor). Golfo dei Poeti Cup Cruise: Paolo Gigliola (Veleggiata a Vele Bianche con Rating Fiv A), Roberto Buia (Veleggiata a Vele Bianche con Rating Fiv B), Sezione Velica Spezia (Veleggiata a Vele Bianche in tempo reale A), Alessandro Ferrari (Veleggiata a Vele Bianche in tempo reale B). La Coppa Città della Spezia a squadre è stata assegnata al Circolo della Vela Erix, la Coppa Valdettaro Race a Calò, il Trofeo Lega navale a squadre alla Lega spezzina, il Memorial Perioli a Vincenzo d’Ippolito, la Coppa Lerici a Buia, la Coppa Porto Venere alla Sezione velica Marina militare, la Coppa Carrara a Alessandro Cancogni, la Coppa Valdettaro Group a Giacomo Bei, la Coppa Assovela a Paolo Gigliola, la Coppa Porto Lotti a Filippo Zabban, la Coppa Porto Mirabello a Gianni Bresciani, il Trofeo Seafuture-Cinque Terre National Park Regata a Filippo Zabban.

Marco Magi