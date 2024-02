Gli ’Hearts on Fire’ domani allo Smood

Dopo la musica omaggio ai Red Hot Chili Peppers con i Radio Red Hot di stasera, altro cambio di scena allo Smood di Ceparana. Domani sera, infatti, a partire dalle 22 (dalle 20.30 si può cenare) sul palco ceparanese saliranno gli Hearts on Fire, il tributo alla star canadese Bryan Adams, dove Marco Bruni leader e fondatore del progetto avrà il compito, attraverso la sua voce graffiante, di ricordare il caratteristico timbro del biondo artista, autore di molte ballad, che l’hanno reso famoso a livello planetario. Gli esempi sono tanti, da ‘Summer of 69’ a ‘Heaven’, ma non mancheranno i brani più classici come ‘It’s only love’, cantata in coppia con Tina Turner, ‘Here I Am’ e ‘All For Love’ con le chitarre in stile rock’n’roll che si intrecciano con tutti gli altri strumenti presenti ‘on stage’, una solida sezione ritmica di basso e batteria e le voci a creare quella atmosfera Rock, che ha contraddistinto fino ad adesso il repertorio di Bryan Adams. Ma le canzoni saranno anche tante altre, quelle che hanno accompagnato le nostre giornate degli anni Novanta, fungendo da nostre colonne sonore. Per informazioni e prenotazioni contattare il 328 7671213.