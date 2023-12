"Gli esercenti non possono fare i detective"

Soddisfazione parziale per le integrazioni fatte dal Comune all’ordinanza anti alcol. La posizione di Confcommercio resta critica. Lo dice a chiare lettere il presidente Vittorio Graziani: "Riconosciamo all’amministrazione di aver fatto un passo avanti nell’ascoltare le osservazioni della nostra associazione, ma il dietrofront non è sufficiente. Non è infatti compito dei commercianti un’azione di controllo stringente sugli acquirenti che esuli dall’impedire l’acquisto di alcol a persone già in evidente stato di ebbrezza. Non si può sostituire il ruolo degli enti preposti alla verifica dell’abuso e alla prevenzione con una categoria di imprenditori già per primi in difficoltà nello svolgere il loro lavoro davanti a situazioni di movida violenta".