Giovani... Influenzatevi di poesia Sfida di rime tra dodici under 35

"’Poetate’! Esortava Le Roy Jones da Baronissi, invitando alla pratica poetica come a una vera ‘battaglia’. Ariel risponde da Lerici con ‘Influen-Zatevi di Poesia’, che con lo stesso spirito ironizza seriamente sul fenomeno web degli influencer a tutti noto, si apre alle moderne forme di comunicazione, e scaramanticamente augura all’umanità solo e per sempre, un’influenza di Poesia!". Lucilla Del Santo, direttore artistico del Festival Ariel LericiPea Giovani, invita così, tutti, da domani a domenica, alla seconda edizione della kermesse organizzata dall’Associazione Premio LericiPea Golfo dei Poeti insieme al Comune di Lerici e ai propri partner Sanlorenzo e Fondazione Carispezia. Quest’anno, grazie al supporto anche dell’Autorità portuale, ad ‘accompagnare’ le voci dei giovani poeti, il gruppo musicale Magasin Du Cafè. I seminari di studio e la conduzione saranno affidati ai curatori per la parte poetica, Giuseppe Conte (nella foto) e Davide Rondoni, coadiuvati nelle serate da Lucilla Del Santo. Protagonisti i dodici giovani under 35 selezionati, che si potranno far conoscere attraverso le proprie poesie e le interviste della giornalista Luisa Cozzi e di Alessandra Corbetta. Significativi anche i momenti che i promotori hanno voluto dedicare a due questioni di grande attualità: domani il corner sull’Iran e sabato quello ucraino-russo. L’inizio dei lavori domani, alle 15.30, nella sala conferenze del castello di Lerici, con il primo seminario tenuto da Conte. Due spettacoli serali gratuiti, invece, domani e sabato, alla Rotonda Vassallo alle 21.30, in cui, oltre alle voci poetiche dei giovani e dei curatori, si ascolteranno anche quelle dei tutor: Riccardo Olivieri, Federico Italiano e Claudio Pozzani.

Marco Magi