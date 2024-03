Giornata nazionale del paesaggio, apre al pubblico Villa Da Passano

Villa da Passano, la bellissima residenza di impronta rinascimentale con il suo belvedere affacciato sul Golfo, sulle alture di San Venerio, apre al pubblico in occasione della Giornata nazionale del paesaggio promossa dal Ministero della Cultura per il 14 marzo. Un’occasione imperdibile per scoprire uno dei gioielli dell’architettura spezzina, dimora di una delle più antiche famiglie del territorio, il cui parco è oggi interessato da una serie di lavori finanziati con i fondi del Pnrr Nex Generation ("Parchi e giardini storici"). La Giornata del 14, come noto, è volta a promuovere la cultura del paesaggio in tutte le sue forme, richiamandone il valore identitario per il Paese e l’importanza della sua tutela per poterlo trasmettere alle generazioni future. Il Parco che circonda la Villa è attualmente oggetto di un intervento di restauro e valorizzazione. L’apertura straordinaria della villa tuttora di proprietà privata, consentirà al pubblico non solo di ammirare la residenza dei da Passano Borromeo, ma anche di avvicinarsi al cantiere, la cui fine lavori è prevista entro il 2024. La presentazione dei temi della visita, a cura dell’architetto Enrica Maggiani, avverrà nella saletta di consultazione dell’Archivio storico, all’interno della Villa. L’ingresso (gratuito) è dalle 14 alle 18 (ultimo ingresso alle 17:30); la visita sarà limitata per ragioni di sicurezza solo alle zone non interessate dai lavori. È obbligatoria la prenotazione con una una mail all’indirizzo: [email protected] "L’insieme formato dalla Villa e dal Parco, che rappresenta un elemento essenziale e caratteristico di un particolare momento storico del paesaggio spezzino - si legge nella scheda pubblicata sul sito del Ministero della Cultura - è ubicato in una delicata posizione di contatto percettivo ed ideale tra il Golfo e le alture che lo circondano, in uno scenario di celebrata bellezza".

F.A.