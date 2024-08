Giornata infernale. Trenta persone soccorse in mare dalla Capitaneria

Una trentina di persone salvate dalla furia del mare. Questo il bilancio delle attività della Capitaneria di Porto della Spezia poste in essere nella mattinata di Ferragosto, quando la tempesta ha sorpreso moltissimi diportisti che avevano deciso di passare in mare la giornata di festa. Nella mattinata del 15 agosto la sala operativa è stata investita da un picco di richieste di soccorso e assistenza a causa del repentino arrivo del maltempo che ha investito le zone marine e costiere. Una task force, quella messa in campo dalla Capitaneria, che ha visto intervenire la motovedetta e gli altri sei mezzi navali della Guardia Costiera già impegnati in attività di vigilanza e pattugliamento delle coste, nell’ambito dell’attività estiva ’Mare sicuro”. Nel dettaglio, gli interventi di soccorso ed assistenza hanno interessato 17 unità da diporto e 29 persone: tra queste, anche due bambini. Sono state altresì monitorate e assistite dalle motovedette in zona, tutte le unità che per il maltempo rientravano nei porticcioli. Tra gli interventi più rilevanti, quello che ha riguardato una unità da diporto che, sotto l’azione del mare molto mosso e vento forte di libeccio, si avvicinava pericolosamente alla costa, e quello relativo al mancato rientro a Riomaggiore di 4 kayak con a bordo 5 persone, tra cui un bambino.

Episodio, quest’ultimo, che ha richiesto anche l’ausilio dell’elicottero decollato dalla base di Sarzana per battere palmo a palmo l’Area Marina Protetta delle Cinque Terre. Fortunatamente dopo alcuni minuti di ricerca, l’emergenza è cessata, col rientro in porto dei dispersi. Le emergenze che hanno caratterizzato gran parte della giornata di Ferragosto hanno portato al coninvolgimento anche di un mezzo navale dei Vigili del Fuoco, dei messi della Corporazione Piloti del porto e della sezione navale della Guardia di finanza, per prestare soccorso ed assistenza a natanti e imbarcazioni in difficoltà. "La repentina risposta operativa e l’elevata professionalità del dispositivo navale ed aereo messo in campo, hanno consentito una gestione ordinata e sicura dell’emergenza; tutti gli interventi sono stati assicurati e non si sono registrati infortuni o danni a persone e mezzi coinvolti" fa sapere con una nota la Capitaneria di Porto della Spezia.