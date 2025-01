Giocoleria e disegno con ’Monographie’ sotto lo chapiteau del Pin

In prima nazionale a Trac Festival, arriva ‘Monographie’, la nuova creazione di Defracto che unisce giocoleria e disegno. Più precisamente i cartoni animati, in cui i gesti e le espressioni facciali vengono allungati, deformati, ingranditi. Appuntamento stasera e domani sera, sempre alle 21, all’interno dello Chapiteau all’interno del Pin di viale Mazzini. Ecco un personaggio tridimensionale, eccessivo, monomaniacale e divertente, che si destreggia nella giocoleria e dispiega un universo plastico animato, comico e assurdo. Fondata nel 2008 da Laure Caillat (per 15 anni fino alla partenza di Laure per nuove avventure nel luglio 2023) e Guillaume Martinet, la Compagnia Defracto mira a creare un linguaggio fisico e giocoso, attraverso una giocoleria grafica, ritmica ed espressiva. Oggi la compagnia accoglie Loyse Delhomme come co-direttrice e prende una nuova svolta associando due artisti di arti visive: Margot Seigneurie, artista visivo e Pierre Morel, fotografo. Ciascuno dei suoi progetti è sostenuto da un team artistico dedicato i cui membri sono animati dalla stessa vocazione: mettere in comune i propri talenti e la loro sensibilità per creare un’opera originale. Con la coreografia e l’interpretazione di Guillaume Martinet, l’aiuto alla regia di Yann Frisch, la scenografia di Margot Seigneurie, lo sguardo esterno alla giocoleria di Fabrizio Solinas, le musiche di Sylvain Quément, la fotografia di Pierre Morel, i costumi di Sofia Bencherif-Dissard e la regia tecnica di Tanguy Le Hir. I biglietti (10 euro, a 7 il ridotto sono acquistabili sul circuito online Vivaticket, al botteghino del Teatro Civico, con ingresso in via Carpenino dalle 8.30 alle 12 (domani anche dalle 16 alle 19) e al botteghino del festival, al Pin con ingresso in viale Mazzini 2, che aprirà 90 minuti prima dell’inizio dello spettacolo. Ulteriori informazioni inviando una mail a [email protected] o telefonando al numero 0187 727521.

m. magi