’Gino Spa’, taglio del nastro "Il nostro investimento"

’Gino Spa’ apre una concessionaria in viale San Bartolomeo 623. E per l’inaugurazione è stata organizzata una festa in grande: la concessionaria rappresenta un nuovo importante inizio, un momento di grandi emozioni e la volontà di creare alla Spezia legami e rapporti con i clienti che possano migliorare l’esperienza di acquisto di macchine. Gino Spa nasce nel 1959 come Gino Rag. Felice & Figlio snc, prima Concessionaria Mercedes-Benz nella provincia di Cuneo. Tredici anni dopo l’impresa diventa una società per azioni e ad oggi conta su un forte radicamento nei territorio. La società ha continuato ad espandersi con il passare del tempo diventando un punto di riferimento per i marchi BMW, Mini, Aston Martin e Mercedes (Gino Mercedes Livorno) insieme ad Aixam, Volvo e il salone Lotus.

Oggi la Gino Spa ha molte sedi in Italia: Milano, Cuneo, Rivoli, Massa, Monticello d’Alba, Asti, Albenga, Savona, Arma di Taggia, Pisa, Livorno ed infine la nuova apertura a Spezia. Il General Manager Alessandro Gino ha spiegato le motivazioni che lo hanno portato a questa scelta: "Alla Spezia avevamo un’officina molto piccola in via Privata 8, volevamo ampliarci e stavamo dietro questo immobile in viale San Bartolomeo 623 da 3-4 anni, con il nuovo proprietario abbiamo trovato una quadra e siamo riusciti ad aprire questa sede molto bella. lo sviluppo del territorio è evidente, ne sono un esempio i cantieri della nautica qua vicino che hanno una crescita importante e trascinano un indotto che può essere un portafoglio clienti che speriamo di avere. LaSpezia ha una popolazione consistente che rappresenta un’ottima base di partenza. Ci stiamo orientando con un centro usato in questa sede con 60-100 macchine esposte, un’officina e un punto di preventivazione e consegna per Bmw".

E si parla anche di posti di lavoro. "Questa è una nuova sfida– prosegue Gino – il nostro gruppo ha 400 dipendenti, abbiamo già fatto 7 assunzioni nell’officina di via Privata 8, la squadra attuale verrà rinforzata con persone del territorio perchè crediamo sia importante per creare una connessione con le città dove apriamo nuove sedi: venditori, professionisti nell’ambito marketing e come sempre meccanici e personale di lavoro in officina, sempre più raro da trovare".