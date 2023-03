genova

"Una grande opportunità, un importante riconoscimento e una nuova sfida, per Genova e per tutto il sistema culturale ligure che si riconferma protagonista del panorama nazionale". Cavo, deputata ligure di Noi Moderati, commenta la proclamazione di Genova a capitale del libro 2023. "Il progetto da oggi dispiega le sue vele. Dovrà farlo in velocità, anche se inevitabilmente le iniziative potranno sforare anche nei primi mesi del prossimo anno. ’Parole spiegate’ è il titolo convincente per che parte da Genova ma che saprà aprirsi contemporaneamente alle delegazioni e all’internazionalita’. La dimostrazione di una grande capacità di fare sistema".