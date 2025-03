Gemellaggio spagnolo. I ragazzi dell’Erasmus ospiti a Luni e Castelnuovo

È tutto pronto alla scuola media Ceccardi dell’istituto comprensivo Castelnuovo Luni Ortonovo per accogliere 15 tra studentesse e studenti in arrivo dalla Spagna per la seconda fase del progetto di mobilità Erasmus+. Un progetto di scambio culturale e formativo che, nella sua prima fase, ha visto venti ragazzi di Luni partire alla volta di Almerìa, accompagnati dai docenti Marisa Napoli, Elisa Fregoso e Andrés Gonzalez, per una settimana (7-14 marzo) di attività didattiche e visite culturali. Ora sono i "colleghi" spagnoli a ricambiare la visita. Già in Italia per un fine settimana nelle città d’arte Firenze e Pisa, arriveranno a Luni domani per ripartire venerdì. A riceverli sono attesi i sindaci di Luni Alessandro Silvestri e di Castelnuovo Katia Cecchinelli, oltre a studenti e insegnanti della scuola Ceccardi guidati dalla dirigente scolastica Paola Difresco. L’iniziativa rientra nelle attività di scambio e formazione a livello europeo riconosciute all’Istituto Comprensivo Castelnuovo Luni Ortonovo grazie all’accreditamento Erasmus+, finanziato dall’omonima Agenzia e ottenuto grazie a un progetto di mobilità redatto dalle insegnanti Marisa Napoli (inglese, referente progetto), Valentina Zambelli (tecnologia) e Antonella Cimoli (matematica e scienze). Esperienza di forte impatto, come sarà archiviata dai partecipanti? "Con un podcast" risponde Napoli. Alla viglia della partenza, spiega, ci sarà una festa. Lì, alunne e alunni raccoglieranno le impressioni dei compagni italiani e spagnoli con brevi interviste. Poi il materiale sarà montato in un podcast e pubblicato sull’account Spotify della scuola.

Alina Lombardo