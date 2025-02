’Geco e girasole’, raccolta di poesie

Il geco e il girasole. Questo il titolo della raccolta di poesie di Francesco Vito Ciavarino che oggi, alle 17, verrà presentata al centro sociale Ruffini di via Vecchia del Piano, a Santo Stefano Magra. L’autore spezzino, classe 2001 e già vincitore del Premio Senato Accademia, sezione poesia studenti nel 2023 – in dialogo con Marina Cappelletti spiegherà al pubblico presente nella sede dell’Auser come il suo libro non si limita a essere una raccolta poetica, ma incorpora una vera e propria dimensione narrativa che si dispiega attraverso i componimenti, creando un ibrido tra poesia e prosa. Di fatti, tra i versi, compaiono due protagonisti le cui personalità si rivelano progressivamente. Come in un romanzo il lettore viene quindi guidato in un viaggio attraverso le vicende dei protagonisti, che culmina nel centesimo componimento. L’ultima poesia di Ciavarino, oltre a concludere la storia, racchiude un mistero esterno alla realtà narrativa.