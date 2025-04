Gaia canta sul palco di Piazza Europa: concerto per l’Estate Spezzina

Piazza Europa si prepara ad accogliere una delle voci più originali della scena musicale italiana. Giovedì 7 agosto, nell’ambito dell’Estate Spezzina, Gaia si esibirà in un grande concerto pensato soprattutto per un pubblico giovane. Il live sarà un’occasione imperdibile per ascoltare dal vivo i nuovi suoi brani contenuti nell’ultimo album di recente pubblicazione ‘Rosa dei Venti’, uscito il 21 marzo, e molti grandi successi che l’hanno resa famosa a livello nazionale, conquistando il cuore delle nuove generazioni. Gaia Gozzi, artista italo-brasiliana classe 1997, ha conquistato il pubblico grazie al suo talento e alla sua versatilità. Dopo aver raggiunto la finale di X-Factor nel 2016, il vero successo arriva con la vittoria ad Amici 19, che la consacra tra le giovani promesse della musica italiana. Il suo album ‘Genesi’ ottiene un grande riscontro, seguito dalla riedizione ‘Nuova Genesi’, che conquista il disco d’oro grazie al singolo ‘Chega’, certificato platino.

Negli ultimi anni, Gaia ha consolidato la sua carriera collaborando con artisti del calibro di Carl Brave, Sick Luke, Rkomi, Madame, Elisa, Ernia e Guè. Ha inoltre prestato la sua voce alla protagonista Asha nella colonna sonora del film Disney ‘Wish’. Nel 2024 torna sul palco del Festival di Sanremo per la serata delle cover, duettando con BigMama, La Niña e Sissi. Il suo singolo ‘Sesso e Samba’, in collaborazione con Tony Effe, è diventato uno dei tormentoni della scorsa estate. Nel febbraio 2025, in occasione del 75° Festival della Canzone Italiana, partecipa con il suo nuovo brano ‘Chiamo io, chiami tu’, inserito nel suo nuovo album. "La rassegna di concerti dal vivo – dichiara il sindaco Pierluigi Peracchini – si arricchisce ogni giorno di grandi nomi della musica italiana, con artisti di fama nazionale e internazionale". I biglietti per l’appuntamento saranno messi in vendita online da domani alle 14 e nei punti vendita da sabato 12 aprile dalle 11.

m. magi