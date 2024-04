Gabriella Emmanuele sabato da Liberi Tutti

Alla libreria Liberi Tutti verrà presentato sabato, alle 18.30, il libro ‘Il ragazzo di via Sermoneta’ di Gabriella Emmanuele, edito da Grauss, già autrice sei anni fa, per la stessa casa editrice di ‘Mariuccia’. ‘Il ragazzo di via Sermoneta’ è la storia, talvolta sussurrata tra episodi salienti, densi di pathos e malinconia, di ‘uno fra i tanti’, il ragazzo di via Sermoneta, una delle più celebri strade napoletane, appartenente alla nota frazione di Mergellina. Sullo sfondo si pongono l’intera città, la provincia napoletana e una realtà in continuo e splendido movimento, come quella italiana dagli anni della Seconda Guerra Mondiale, fino ai giorni nostri. Una realtà rappresentata in pochi tratti e che vede il protagonista, Antonio, stagliarsi sempre con la sua candida ironia. In fondo è la storia semplice di un uomo ‘normale’, fino all’epilogo, perché la normalità ha in sé qualcosa di straordinario: nessuno attraversa questo mondo senza lasciare sua traccia. A dialogare con l’autrice sarà Maria Emmanuele. L’ingresso nella libreria di via Tommaseo 49 è libero. Per avere ulteriori informazioni è possibile contattare il numero di telefono 0187 020576.