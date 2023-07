Fulvia Degl'Innocenti incontra i bambini a Fiumaretta, un'estate di letture per la giornalista spezzina

Un soggiorno estivo vicino alla sua città natale, La Spezia, diventa per la giornalista e autrice Fulvia Degl’Innocenti l’occasione per un incontro con i bambini nel bagno Arcobaleno di Fiumaretta. Per il secondo anno, sotto un tendone montato vicino alla riva, presenterà due fra le tante sue opere dedicate alla letteratura per i ragazzi. "Quest’ anno – spiega – tra i miei libri ho scelto due storie di ambientazione marina, ’Gigi la seppia e l’inchiostro perduto’ e ’Un pescatore davvero speciale’, quest’ultimo è ispirato proprio a una vicenda spezzina, ovvero l’iniziativa di un gruppo di bambini che la scorsa estate hanno ripulito dalla plastica la spiaggia di Monterosso". Dopo la laurea, la Degl’Innocenti si è trasferita a Milano, dove lavora con la redazione di Famiglia cristiana ed è anche autrice di libri per bambini e ragazzi, con circa 140 pubblicazioni all’attivo. Ogni estate sceglie Fiumaretta come luogo di vacanza.