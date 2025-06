Santo Stefano, anima rap friendly. Disme stasera nel centro storico. Protagonista di ’Parole in piazza’

Tutto è pronto per Serata rap – Parole in piazza. Questa sera , alle 21, a salire sul palco di piazza Matteotti a Santo Stefano – che per ora è l’unico comune ‘Rap friendly’ d’Italia – sarà il rapper spezzino classe 1993 Disme, pseudonimo di Andrew Majuri. Una serata pensata e rivolta ai giovani quella promossa dall’assessorato alla cultura, rappresentato da Paolo Ruffini, che l’anno scorso ha riscontrato un ampio successo grazie a ospiti d’eccellenza come Inoki e Guesan. Un percorso chiaro attraverso cui l’amministrazione punta a dare voce e spazio ai ragazzi esplorando il mondo dell’hip-pop, che trova conferma anche nelle collaborazioni con gruppi di artisti locali per quanto riguarda la street art e il recupero di aree degradate.

Dopo aver iniziato il suo percorso nel 2012 con il nome d’arte Dismentira prendendo parte al collettivo FlavorGang insieme a Kemaho, Trone e Pocasangre, Disme non si è più fermato. Oggi Andrew Mijuri, dopo aver pubblicato vari album e collaborato con diversi artisti della scena rap nazionale vanta infatti un seguito di quasi 70mila follower sul suo profilo Instagram (disme_flavorz). Questa sera Disme sarà intervistato dal giornalista Damir Ivic, storica firma de ’Il Mucchio’ e ’Soundwall’, nonché responsabile di produzione per Dna Concerti. "Siamo arrivati alla terza edizione di Serata Rap – commenta l’assessore Ruffini – e per questo devo dire grazie agli sponsor locali che contribuiscono alla realizzazione della manifestazione. Ricerchiamo il legame con il territorio in tutte le cose che proponiamo e siamo sempre contenti quando aziende e realtà locali rispondono positivamente". Prorogato invece fino al prossimo 26 ottobre il concorso Scrivi Rap, promosso dal Comune di Santo Stefano e indirizzato ad artisti dagli 11 anni in su provenienti da ogni angolo d’Italia. Chiunque volesse partecipare dovrà presentare un testo su base strumentale a sua scelta, e registrare un video con sé stesso protagonista che interpreta l’inedito. In palio la registrazione completa in studio in beat costum e lavorazione tecnica della traccia. Per qualsiasi informazione mandare una mail a: [email protected].

Elena Sacchelli