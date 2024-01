Frana a Pignone, chiusa la Sp38 in attesa del senso unico alternato

Pignone (La Spezia), 8 gennaio 2024 – A causa delle forti piogge dei giorni scorsi, dopo una frana avvenuta la sera del 6 gennaio, è stata interdetta la viabilità lungo la Strada Provinciale SP 38 in località prossima alla zona di Madonna del Ponte nel territorio del Comune di Pignone.

Sul posto si sono immediatamente attivati i tecnici della Provincia della Spezia che hanno constatato la presenza di materiale sull’intercarreggiata ed altro instabile sul versante. In considerazione dell’ampiezza del cedimento e visto che la protezione già posta in opera per una precedente situazione posta sotto monitoraggio non era più sufficiente a garantire la sicurezza della circolazione, è stata disposta la sospensione del traffico. La chiusura è stata effettuata mediante il posizionamento di barriere new jersey e l’installazione di segnaletica sia in prossimità della chiusura che nelle principali intersezioni.

Nelle scorse ore sono state eseguite delle attività di verifica in sito, i tecnici dell’ente hanno verificato la situazione al fine di mettere in sicurezza il sito e programmare gli interventi necessari a garantire le opere di ripristino. Attività svolta in stretto coordinamento con il Comune di Pignone.

Nelle prossime ore il personale tecnico della Provincia opererà nell’area segnata dalla frana per un primissimo intervento di messa in sicurezza del sito a cui seguirà una seconda fase, entro questa settimana, che garantirà la rimozione di parte del materiale franato e quindi la possibilità di riaprire la strada con l’installazione di una tratta a senso unico alternato regolato da impianto semaforico.

Sono quindi in corso le valutazioni tecniche per definire quale debba poi essere l’intervento successivo per il completo ripristino della situazione di sicurezza e la definitiva sistemazione del sito.

La chiusura della tratta stradale lungo la SP 38 resterà tale sino all’attivazione del senso unico alternato.

“Il personale della Provincia, in costante contatto con gli amministratori locali di Pignone – spiega il presidente Pierluigi Peracchini – ha immediatamente operato per la messa in sicurezza del sito dove si è verificata la frana. Abbiamo chiara l’importanza di quel tratto di provinciale e per questo sono subito stati predisposti tutti gli interventi che l’ente può mettere in atto, autonomamente e nelle prossime ore, per riaprire la SP38, anche se con un vincolo parziale. Siamo nella primissima fase dell’intervento, quella in cui dobbiamo garantire che il servizio viario possa essere ripreso il prima possibile, ma sempre con la massima sicurezza. Stiamo, comunque, già operando per sviluppare un programma per operare direttamente sul versante sopra strada ed eliminare in modo definitivo questa problematica”.