Framura in sicurezza Check a ponte e diga Dalla Regione 5 milioni

Check allo stato di avanzamento dei lavori di realizzazione del nuovo Ponte Fioraia e delle opere di difesa costiera e dell’abitato in località Fornaci a Framura.

La verifica è stata compiuta ieri dall’assessore regionale alla Protezione civile e alla Difesa del suolo Giacomo Giampedrone. Per il completamento degli interventi, resi necessari dopo la mareggiata e il maltempo che avevano colpito la zona nell’autunno del 2018, Regione Liguria ha stanziato complessivamente circa 5 milioni di euro, dei quali 4 milioni di fondi della Protezione civile e un milione 140 mila euro del Pnrr. Nello specifico, due milioni 650 mila euro sono stati destinati alla demolizione del Ponte e alla costruzione di quello nuovo e alla realizzazione del nuovo argine sulla sponda sinistra del Torrente Castagnola, mentre gli altri, circa due milioni e mezzo, sono stati utilizzati per la stabilizzazione delle spiagge attraverso opere di contenimento laterale e ripascimento strutturale, utili sia per proteggere la zona costiera che le case. Il completamento dei lavori è previsto per la fine di maggio.

"Si tratta di interventi molto importanti e dal grande valore strategico – dichiara l’assessore regionale alla Protezione civile e Difesa del suolo Giacomo Giampedrone – Con le opere di difesa a mare andiamo a sanare i pesanti danni patiti dalla costa di Framura dopo la mareggiata del 2018, che aveva sferzato quasi tutto il litorale della nostra Regione, e aumentiamo la capacità di resilienza delle strutture rispetto all’azione del mare. Per quanto riguarda il Ponte Fioraia, grazie ai fondi di Protezione civile stiamo costruendo una struttura nuova, ma che allo stesso tempo viene riadeguata, usando criteri costruttivi moderni. In questo modo renderemo più sicura l’area e i cittadini che ci vivono, perché in caso di piena del Torrente Castagnola, il nuovo ponte non impedirà l’afflusso dell’acqua".

"Questo sopralluogo dimostra l’attenzione dell’assessore Giampedrone, da sempre molto attivo e presente per il nostro territorio – il commento del sindaco di Framura Andrea Da Passano – Dopo gli eventi calamitosi della mareggiata del 2018 è fondamentale portare a termine questi due imponenti lavori di messa in sicurezza dell’abitato di Fornaci e del litorale tra Framura e Deiva Marina. È stata l’occasione per fare un cronoprogramma aggiornato dei lavori, in modo da essere pronti per la prossima stagione turistica, di fondamentale importanza per l’occupazione e l’economia del nostro territorio".