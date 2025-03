Fra tradizione scultorea e digitale. L’Officina Ponte di Ferro al Camec

Arrivano dalla vicina Carrara i protagonisti che proporranno al Camec, un’esperienza immersiva tra arte, tradizione e innovazione. Il Centro d’arte moderna e contemporanea prosegue le sue aperture serali del venerdì, fra 5 giorni, con un evento speciale dedicato alla scultura contemporanea organizzato in collaborazione con l’Associazione ‘Amici del Camec’, una no-profit che sostiene e promuove le attività del museo, favorendo mostre, eventi culturali e programmi educativi. Aperta a tutti, crea un ponte fra il Camec e la comunità, incentivando la partecipazione alla vita culturale del museo (la tessera annuale per iscriversi costa 25 euro e offre vantaggi e sconti agli associati).

A partire dalle 18.30 sarà ospite l’Officina d’Arte Ponte di Ferro, il più grande laboratorio associativo di Carrara, per un incontro che esplorerà il dialogo fra la tradizione scultorea e le nuove tecnologie digitali. Sei artisti del Collettivo dell’Officina d’Arte Ponte di Ferro guideranno il pubblico in un viaggio nel mondo della scultura. Attraverso una presentazione arricchita da immagini tratte dal loro ultimo catalogo/portfolio, i relatori racconteranno il lavoro dell’Officina, soffermandosi sulla promozione della scultura in marmo e sull’utilizzo di tecnologie all’avanguardia come la scansione in 3D. L’incontro offrirà inoltre una panoramica sulle sfide e sull’opportunità per gli scultori emergenti, affrontando temi quali il rapporto con il mercato dell’arte, l’organizzazione di mostre e la gestione delle materie prime. Sarà un’occasione per conoscere da vicino la realtà di un laboratorio che unisce passato e futuro, artigianato e innovazione tecnologica. Ponte di Ferro è un laboratorio di scultura associativo aperto a tutti e alla portata di tutti. Dalla sua fondazione nel 2006, è diventato il più importante dei laboratori associativi, una vera e propria istituzione e un punto di riferimento per la comunità artistica di Carrara.

Nel corso degli anni, l’Officina ha ospitato innumerevoli eventi culturali, tra cui mostre, simposi, concerti, proiezioni e performance, collaborando e sostenendo molte altre realtà e collettivi locali. Da sempre gestito da giovani con un costante ricambio generazionale, si distingue come uno spazio unico dove studenti, artigiani e artisti lavorano fianco a fianco, favorendo lo scambio di competenze e la crescita artistica. Negli ultimi 18 anni, centinaia di persone hanno partecipato alle attività dell’associazione, testimoniando la vitalità e il valore del progetto. L’ingresso all’evento di venerdì è libero fino ad esaurimento posti. Per informazioni contattare il numero 0187 727530 o inviare una mail a [email protected].

Marco Magi