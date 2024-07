Fossitermi chiede attenzione: "Noi dove parcheggiamo?"

Scarsa manutenzione del verde, pochi parcheggi per i residenti e nessun controllo sul corretto conferimento dei rifiuti (ma qui la colpa è anche dello scarso senso civico). Sono tanti i problemi che da tempo creano disagio ai residenti di Fossitermi "senza che nel corso degli anni sia stata trovata una soluzione", hanno detto nel corso di un recente incontro con il gruppo consigliare del Partito democratico e il consigliere regionale Davide Natale, organizzato del circolo Pd Patrizia Farina di Fossitermi-La Chiappa. Numerosi cittadini della zona "ci hanno esposto problematiche – dicono i consiglieri Marco Raffaelli, Martina Giannetti, Andrea Frau, Andrea Montefiori, Dino Falugiani, Piera Sommovigo e Viviana Cattani – vissute quotidianamente alcune delle quali già note alle cronache degli ultimi anni, ma mai affrontate con risolutezza dall’amministrazione". Dito puntato quindi su "scarsa manutenzione del verde, assenza di controlli sul corretto conferimento dei rifiuti nelle isole zonali" con conseguente abbandono di immondizia per strada da parte di gente di scarso senso civico e ancora "mancanza di parcheggi per i residenti. Questioni che si trascinano da molto tempo e stanno esasperando le persone. Ci siamo fatti carico di sottoporre all’attenzione del Comune le problematiche evidenziate, con l’impegno di ritornare nel quartiere e mantenere un costante confronto con la cittadinanza".

E sempre il Pd accende i riflettori su un’altra zona della città alle prese con "condizioni di estremo degrado". Il tunnel che collega via Mario Asso e Valdellora "è la via di comunicazione più utilizzata dagli abitanti del quartiere per raggiungere il centro – spiega Andrea Montefiori in una interpellanza al sindaco – nel 2010 è stato riqualificato con installazione di nuovo impianto di illuminazione a Led e la realizzazione dello scivolo di accesso. Nel 2018 le comunità straniere, con l’associazione Delta, eseguirono una nuova pulizia e l’imbiancatura delle volte del sottopasso. Ora però nella zona c’è fuoriuscita di liquami maleodoranti dalle volte, scarsa pulizia, deterioramento delle canaline a suo tempo posizionate ai fini dell’installazione di telecamere, folta vegetazione ai bordi dello scivolo di accesso e difficoltà per il transito pedonale all’inizio di via Mario Asso, a causa della presenza di vegetazione".