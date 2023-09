Formazione e lavoro La presentazione delle domande

Il patronato Epasa-Itaco cittadini e imprese a disposizione per supportare i cittadini nel presentare domanda per il cosiddetto Sfl (Supporto per la formazione e il lavoro) nelle proprie della Spezia, in via Padre Giuliani 8-10, e di Sarzana, in via della Pace 11. Dall’inizio di settembre i cittadini italiani che ne hanno diritto possono fare richiesta per ottenere il sussidio di 350 euro al mese della durata di massimo un anno. Si tratta di una delle due misure introdotte in sostituzione del reddito di cittadinanza. L’altra misura è l’assegno per l’inclusione sociale, attivo dal 1° gennaio 2024. Per accedere al nuovo sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa ci si può collegare al sito www.inps.it