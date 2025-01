Forlai e Simi, due voci aquilotte ’Ieri e per sempre Forza Spezia’

"Non è un nuovo inno dello Spezia, ma un omaggio agli ultras spezzini". Tiene a precisarlo Giordano Forlai, l’autore di ‘Ieri e per sempre (Forza Spezia)’, brano interamente dedicato all’amore per lo Spezia, cantato da lui insieme a Simone ‘Simi’ Bianchi, disponibile su tutte le piattaforme online (da domani anche il video). E noi speriamo di ascoltarlo presto nel prepartita al Picco. Incitamento, passione, emozione e sensazioni davvero forti nell’ascoltarlo. Qualche lacrima scenderà, è inevitabile, a chi ha cominciato a vedere gli aquilotti da bambino, accompagnato da un papà, che magari oggi non c’è più.

"Scrissi quattro mesi fa questo brano – spiega il cantautore Forlai, che ha curato anche arrangiamento e mixaggio – proprio con l’idea di cantarlo con Simi, visti i pareri positivi del suo ultimo singolo, sempre composto da me, ‘Vorrei potermi innamorare’". Da lì un grande impegno, nello Studiodrums di Paolo Belletti ad Arcola per creare un arrangiamento ‘corposo’, ricco di cori e strumenti. "Una festa". A quel punto Forlai ha contattato due musicisti, Marco Del Sarto alla chitarra e Moreno Antognetti al basso, mentre per i cori ha coinvolto altri amici artisti del territorio Luca Simmons, Pierantonio Peselli, Fabrizio Sciarra, Mister T, Alessandro Raffeca, Massimo Costa, Simone Angeli, Manola Righetti, Fabrizio Ferrieri, Simone Righetti, Elisa Gregori, Lucia Pecoraro, Andrea Figliola e Monica Bianchi e diversi componenti della tifoseria (un grazie particolare della produzione a Emilio Briselli, Gabriele Pierini, Figliola e Bianchi). "Vorrei che questo brano riscaldasse i cuori della gente". In esso si descrive il percorso di un bambino che, diventato adulto, continua nella passione per lo Spezia (‘Passa passa questo tempo, è passato su di me, sono grande ma da solo vengo ancora da te’ ascoltiamo), tramandata dal padre che lo portava al Picco in tempi ormai passati (‘mi portava lì da te’, rivolgendosi allo Spezia) e in quei ricordi rimane forte e sente perenne, la presenza del suo papà vicino a lui, quando, ora da solo, si trova in Curva Ferrovia (‘Mi è sembrato di vederlo era proprio accanto a me, era un’ombra ma mio padre son sicuro che c’è’).

"Una storia che assomiglia molto a quella di Simi", conclude Forlai che, tra l’altro, si allenava nella stagione 1977/78 con i portieri dello Spezia, poi il Genoa, dopo un provino, lo scelse. "Mia madre decise, però, che fosse meglio non accettare l’offerta. Due anni dopo smisi di giocare, per dedicarmi alla musica". E ora canta con forza Giordano, parlando dello Spezia e degli amici ultras: ‘Nero su bianco l’amore per te’ e chiude con ‘E se l’aquila ci chiama, noi saremo sempre qua!’.