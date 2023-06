Follo Alto, la premiazione del concorso ’L’olio nuovo’

Ben 27 partecipanti, nonostante un’annata non propriamente felice per l’olivicoltura. A Follo Alto si terranno domenica 4 giugno le premiazioni del concorso ‘L’olio nuovo di casa mia’, manifestazione ormai storica con cui il Comune di Follo intende valorizzare una delle colture che caratterizzano il territorio follese, e che da anni vede una folta partecipazione da tutta la provincia. L’amministrazione ha organizzato un fitto calendario di appuntamenti per celebrare l’olio e i suoi produttori. Si comincia alle 9 in piazza della chiesa, con una esposizione di produttori di olio e di prodotti agroalimentari, l’organizzazione di laboratori per bambini dai 5 ai 12 anni, e un’estemporanea di pittura. Alle 10 un convegno a Cà de Nino ‘Ulici e olio: tutela del territorio e opportunità di mercato’, con la partecipazione di Lorenzo Bordoni, del direttore di Coldiretti La Spezia Paolo Campocci, che farà il punto sullo stato dell’arte e le prospettive future dell’olivicoltura nel levante ligure, e di Marco Lucci, dell’Apol di Genova, che farà il punto sull’annata olearia 2022.

Al termine dell’evento, coordinato da Graziano Tonelli, si terrà la premiazione degli olii vincitori del concorso. Alle 12.30 in piazza della chiesa, pranzo su prenotazione (20 euro a persona, info 349.1547190 o 348 9272615) con il menù curato daa locale Pro Loco e Confraternita della Mesciua di Follo Alto.