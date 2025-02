Flo Spaguetty canta con i MuratiVivi

Via al One shot beer Festival - Palio del Golfo Edition, al Birrificio del Golfo di via delle Fornaci, con il primo evento in collaborazione con il Comitato delle Borgate e la Borgata Marola. Per l’occasione, stasera, verrà presentata una nuova birra artigianale dedicata alla borgata numero 13. Alle 18 si aprirà la serata con un incontro organizzato dai MuratiVivi. "Uno squarcio storico per non dimenticare che la nostra comunità nacque prima della militarizzazione del golfo spezzino – spiegano i promotori – Un approfondimento sulle criticità che l’attività militare ha portato con sé e che sono ancora realtà. Una riflessione sulla necessità di cambiare rotta. Una birra, una borgata murataviva, pensieri, immagini e suggestioni, per proseguire un confronto pubblico su una questione che riguarda il nostro golfo". Questo sarà il viaggio che condurranno Lorenzo Pavoni e Diego Manuguerra. La serata proseguirà con il concerto del cantautore marolino Flo Spaguetty.