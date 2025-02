Fisioterapisti e tecnici. Due concorsi nell’Asl 5

Due concorsi per 9 assunzioni: li ha banditi l’Azienda Sanitaria Locale Asl 5 di La Spezia, destinati alla copertura di 5 fisioterapisti e 4 tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, entrambi a tempo indeterminato. Oltre ai requisiti richiesti per l’accesso al pubblico impiego, necessari per entrambi i profili, servono ulteriori caratteristiche specifiche. Per i tecnici della prevenzione laurea nel profilo e iscrizione all’albo professionale di competenza; per i fisioterapisti serve sempre la laurea specifica e la relativa iscrizione all’albo professionale. In relazione al numero di domande pervenuto per ciascun concorso può essere prevista una prova preselettiva. La selezione dei candidati avviene tramite valutazione dei titoli e il superamento di tre prove d’esame: una scritta, una pratica ed una orale. La domanda di partecipazione in entrambi i casi deve essere presentata entro il 20 febbraio attraverso apposita procedura telematica, raggiungibile al sito www.asl5.liguria.it