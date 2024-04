Fincantieri, ’regalo’ ai dipendenti. Ecco nutrizionista e fisioterapista

Fra un turno di lavoro e l’altro ci scappa un salto dal fisioterapista o un consulto col nutrizionista per qualche dritta sulla dieta. E perchè no, un passo dall’ufficio interculturale dove poter chiedere lumi su pratiche burocratiche un po’ complicate. Il tutto senza mettere il naso fuori dal posto di lavoro nè tirar fuori un euro, pagando al massimo una cifra irrisoria. L’obiettivo dei nuovi servizi attivati nello stabilimento Fincantieri è unico: il benessere del dipendente. Il tutto per la soddisfazione degli stessi lavoratori e delle rappresentanze sindacali. "Fincantieri ha sviluppato – sottolinea Graziano Leonardi, segretario provinciale Uilm – un modello di governance sempre più competitivo, con una serie di iniziative che si riflettono in molte azioni concrete senza precedenti, che sviluppano una forte sintonia e legale con i suoi dipendenti". Il riferimento va all’apertura dello sportello di mediazione interculturale come luogo di ascolto attivo "per il sostegno alle attività della vita quotidiana del persone straniero, con l’obiettivo di consolidare processi di integrazione". ’Sportello’ già attivo nello stabilimento del Muggiano dove a breve arriveranno anche due nuovi importanti servizi: il nutrizionista (a costo zero per i dipendenti) e il fisioterapista in questo caso a un prezzo simbolico "che potrà essere pagato – dicono da Fincantieri – anche attraverso il servizio di welfare aziendale. Fisioterapista e nutrizionista saranno attivi al Muggiano dal mese prossimo. Si tratta di due servizi messi a disposizione dall’azienda ai dipendenti, nell’ottica di poter bilanciare vita privata e attività lavorativa: potranno utilizzarli senza perdite di tempo avendoli già all’interno dell’impianto. C’è soddisfazione reciproca, dell’azienda e dei sindacato, per questo tipo di attività" che vanno ad aggiungersi alla installazione delle rastrelliere per biciclette elettriche (con possibilità di ricarica), alla convenzione con l’istituto Einaudi Chiodo "per rafforzare – sottolinea Leonardi – l’importanza delle professioni della navalmeccanica e far appassionare i ragazzi a questo mondo".

Il tutto senza dimenticare "le 45mila ore di formazione, solo nel 2024, in ambito di transizione digitale e green che ha interessato la quasi totalità dei dipendenti". Argomenti affrontati nella riunione annuale dell’Organismo tecnico paritetico bilaterale, composto dalla direzione Fincantieri Muggiano e dalle organizzazioni sindacali, in cui sono stati toccatio temi come i carichi di lavoro, investimenti e andamento aziendale. All’interno del cantiere sono presenti una portaerei, una Freem, tre pattugliatori, due sommergibili in costruzione, il sommergibile Romei (in sosta per lavori) e una nave anfibia per il Qatar.