Film evento su Baglioni al Nuovo

Arriva al Cinema Il Nuovo per tre giorni – domani alle 21, martedì alle 16.30 e mercoledì alle 19 – ‘Tutti Su! Buon compleanno Claudio’, film evento sul ‘Dodici note’ di Claudio Baglioni. I 12 straordinari eventi che hanno avuto luogo dal 3 al 19 giugno 2022 alle Terme di Caracalla in apertura della Stagione Lirica del Teatro dell’Opera di Roma, arrivano sul grande schermo. ‘Dodici Note – Tutti su!’ ha visto Baglioni accompagnato da 123 tra musicisti, coristi e performer classici e moderni, con la direzione artistica e la regia teatrale di Giuliano Peparini. In scena anche l’Orchestra Italiana del Cinema, fondata negli storici studi di registrazione ‘Forum Studios’ e diretta da Danilo Minotti, autore degli arrangiamenti insieme a Paolo Gianolio, e il Coro Giuseppe Verdi con il direttore artistico Marco Tartaglia e il maestro del Coro Anna Elena Masini.